ソフトバンクの今宮がCSファイナルSで復帰することが決まった。左ふくらはぎを痛めていたが、リハビリを経て現在はみやざきフェニックス・リーグに参加中。4試合で12打数7安打と打撃好調で、小久保監督は「不安なさそうですね。明日（12日の試合に）出てから帰って来る予定」と話した。遊撃の守備でも万全の動きを見せており、前日練習から1軍に合流する見込みだ。