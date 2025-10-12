ＥＢｉＤＡＮの人気グループ・超特急のカイ（３１）が１１日、神奈川県のパシフィコ横浜アネックスホールで、写真集「いま」（ＳＤＰ）の発売記念イベントを行った。３０歳の「いま」の全てを凝縮したセルフプロデュースの写真集。カイは「３０歳は人生の節目。自分の人生の現在地を写真集で残したかった」とうなずいた。撮影地はタイで、「『どこに行きたいですか？』と聞かれて、『逆にどこか行きたい場所ありますか？』と（