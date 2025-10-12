オリックスの怪物右腕が悔しさをにじませた。１１日に行われた日本ハムとの「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファーストステージ第１戦（エスコン）はレギュラーシーズン終盤から勢いづく山下舜平大投手（２３）が先発マウンドに立ち、最速１５８キロの剛球と落差あるフォーク、カーブで６回を６安打２失点、無四球、５奪三振の力投。しかしながら打線の援護に恵まれずチームは０―２で敗れ、先勝をもたらすこ