横綱が見せた?変化?の是非は…。元ＮＨＫアナウンサーで大相撲中継のエースとして活躍した藤井康生氏が、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「藤井康生のうっちゃり大相撲」で、横綱豊昇龍（２６＝立浪）の注文相撲について言及した。９月の秋場所１４日目、豊昇龍は関脇若隆景（荒汐）戦の立ち合いで変化をして白星。ファンの間では賛否両論が巻き起こった。藤井氏は「横綱があんなことしていいのという意見もあったようです。難