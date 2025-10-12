¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¼«Ì±ÅÞ²õÌÇ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤¬ÌîÅÞ´Ö¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬£±£±Æü¤ËÈ½ÌÀ¡£ÌîÅÞ´Ö¶¨µÄ¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤éÌîÅÞ¤¬¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤â¤Î¡£¤³¤³¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÎÆüÄø¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬ÆüËÜ½é¤Î½÷À­¼óÁê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¡£ÌîÅÞ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ç