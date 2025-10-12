トランプ大統領が１０日、１１月１日から中国に１００％の追加関税を課すと発表した。世界最大の二つの経済大国間の貿易戦争が再燃し、世界経済に影響を与えることは必至だ。トランプ氏は自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルで、中国による米国へのレアアース（希土類）の輸出規制を踏まえ、ＡＰＥＣでの訪韓時に習近平国家主席と会談する「理由はない」としつつ、「キャンセルしていない。今後の状況を見て決める」と述べた。