クライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージが１１日に開幕した。パ・リーグ２連覇を果たしたソフトバンクはこの日、１５日に初戦を迎えるファイナルステージに向けて本拠地みずほペイペイドームで全体練習を行った。昨秋、志半ばでついえた「完全制覇」。リーグ制覇からの日本一奪回を狙うチームの鼻息は荒い。ＣＳにめっぽう強いホークスは、調整期間の過ごし方を熟知。全体練習を見守った小久保監督も「だいぶ疲労も