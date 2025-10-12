大阪・関西万博（10月13日閉幕）のチェコパビリオンで9日、日本の伝統文化・茶の湯とチェコの伝統産業・ボヘミアンガラスを融合させた「おもてなし茶会」が開かれた。大阪・関西万博 チェコパビリオン屋上テラスで開かれた茶会〈2025年10月9日 大阪市此花区・夢洲〉茶道表千家・前田一成教授の解説で、この日は4回に分けて約300人（見学者含む）が一服のお茶を通じて特別な時間を過ごした。前田さんは茶道の魅力を広げようと