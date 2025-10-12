定番のボブは安定感がある反面、変化をつけないと飽きてしまいがち。そこで注目したいのが、フォルムやカラーで差をつけたスタイルです。くびれや丸み、動きのある質感を加えるだけでぐっと新鮮な印象に。今回は40・50代が取り入れやすい、こなれたムードの「最旬ボブ」をご紹介します。 柔らかな暖色ベージュのくびれボブ 首もとに自然なくびれを作り、毛先はほんのり外ハネに仕上げたレイヤーボ