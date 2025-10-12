どれだけ辛い環境でも、自分のことを気にかけてくれる人はいるものだ。投稿を寄せた40代男性（神奈川県）は、会社を辞める際、上司からもらった言葉に心を打たれた経験がある。「経営陣がイエスマンばかりのブラック企業を退職したとき、定年間近の上司が『年寄りの相手は年寄りがする。君は羽ばたきなさい。頑張るんだよ！』と言われました」自身の事より若手の将来を思い遣る上司の熱いメッセージは、「ずっと忘れない言葉です」