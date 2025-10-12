第1子妊娠中の日本テレビ郡司恭子アナウンサー（35）が11日、インスタグラムを更新。私服コーデを公開した。郡司アナは「秋めいてきた…の前に！今年よく履いたアイテム、レギンス。Aライントップスやビッグシルエットに合わせて…！」とつづり私服姿で、美脚を披露した。この投稿に「いつも可愛いです」「お顔・腕・脚が美しいうえに、足元がスニーカーというコーデがエモいです」「ほんとに、妊婦さん？」「レギンスまでおしゃ