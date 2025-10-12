元東北放送のフリーアナウンサー薄井しお里(35)が11日、インスタグラムを更新。ワンピース姿を投稿した。薄井アナは「撮影会でした楽しい1日となりましたきてくれた方ありがとう」と撮影会を報告し、キャミワンピ姿を投稿した。薄井アナは深く入ったスリットからは抜群の美脚、大胆に開いた胸元からはチラリと美谷間をのぞかせている。この投稿にフォロワーからは「一段とお美しいです」「素敵な衣装」「可愛い過ぎる」「撮影