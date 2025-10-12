【ニューヨーク共同】米南部テネシー州の軍事用の爆薬製造工場で起きた爆発事故を巡り、地元当局は11日、安否が分からなくなっていた18人について、全員死亡した可能性が高いことを明らかにした。米メディアが伝えた。事故は10日に発生。現場はテネシー州ナッシュビルの南西約100キロで、爆薬製造企業「アキュレート・エナジェティック・システムズ」が操業する工場で爆発が起きた。爆発の原因は分かっていない。AP通信によ