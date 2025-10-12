台風23号は、九州の南を北東へ進んでいます。13日には、伊豆諸島を直撃するおそれがあり、暴風や大雨などに厳重な警戒が必要です。台風23号は、種子島の南東の海上を1時間におよそ20キロの速さで、北東へ進んでいます。このあと発達しながら日本の南を東北東へ進み、暴風域を伴って、13日の明け方から昼前にかけて、伊豆諸島にかなり接近するおそれがあります。伊豆諸島で予想される最大瞬間風速は45メートル、波の高さが9メートル