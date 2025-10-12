人気No.1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が11日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。家族で長崎旅行にでかけた様子を投稿した。「ハウステンボス」とし、黒と白のハートがデザインされたニットのトップスとミニスカート姿に付け耳もつけて楽しむショットを公開した。ちゃんぽん、アユ、ソフトクリームなどの食に加え、夜景なども満喫。「食べて飲んで遊んで最後はサウナも入って一日