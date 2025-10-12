timeleszの勢いが加速している。現在放送中の『タイムレスマン』（フジテレビ系）を筆頭に、冠番組としては10月6日から『timelesz ファミリア』（日本テレビ系）がスタート。さらに6月に放送された『timeleszの時間ですよ』（TBS系）も第2弾の放送が決定。初のゴールデンSPが10月13日に放送される。 （関連：【動画あり】松島聡、橋本将生らドラマ主演でも存在感） そして10月期ドラマ『パパと親父のウチご飯』