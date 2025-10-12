サヨナラ悪送球のカーカリングに対して、ロバーツ監督は「残酷だ…」と同情(C)Getty Images同じ野球人として、心から喜べなかったのかもしれない。ドジャースは激闘の末にフィリーズとの地区シリーズを制した。リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた第4戦（現地時間10月9日）の決着は、相手失策によるサヨナラだった。しかも、延長11回二死満塁からアンディ・パヘスの当たりは平凡なゴロだったが、処理を焦った投手のオライオン