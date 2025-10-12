ブルージェイズ、マリナーズと第１シード、第２シードが勝ち上がってきたア・リーグ優勝決定シリーズ。第１戦はブルージェイズの本拠で１２日（日本時間１３日９時３分開始予定）スタートする。初戦の先発はブルージェイズがヤンキースとの地区シリーズ第１戦に６回に押し出し四球で１点を許しただけで５回２／３を投げきって白星を挙げた右腕ガウスマン（レギュラーシーズン１０勝１１敗、防御率３・５９）が中７日の休養十分