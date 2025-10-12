大阪・関西万博で日本館名誉館長を務める藤原紀香（54）が11日、インスタグラムを更新。大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」ネイルアートを披露した。藤原は「万博残り2DAYS！！MyakMyakonmynails」とコメントし、ミャクミャクの描かれた華やかなネイルを披露した。藤原は「赤と青のコントラストに、光・生命・つながりのエネルギーを感じてこの小さな指先にも、未来へ続く想いを込めました」とネイルに込めた思