俳優の柄本時生（35）が11日、インスタグラムを更新。兄で俳優の柄本佑（38）との仲の良さに反響が寄せられている。柄本は「衣装合わせ前に走りまくった。絶対に許さん」とつづり、「東京ゲームショウで急に兄にパシらされる時生くん」と記した、後ろ姿の写真を公開した。この投稿に「マジで仲良し」「“許さん”が“お兄ちゃん大好き”に聞こえる」「優しいときおくん」「大好きなくせに（笑）」などのコメントが寄せられている。