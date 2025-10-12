今年のJRA古馬牝馬重賞は4歳馬が無双中だ。8レースで5勝（愛知杯ワイドラトゥール、阪神牝馬Sサフィラ、福島牝馬Sアドマイヤマツリ、ヴィクトリアMアスコリピチェーノ、府中牝馬Sセキトバイースト）。馬券圏内24頭中12頭と好結果を残しており、4歳ラヴァンダにとって吉兆のデータだ。