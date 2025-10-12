モデルの谷碧（27）が11日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ水着ショットを投稿した。海を眺める黒いひもビキニ水着での衝撃的なバックショットを公開。さらにグラビア撮影時の白と青のビキニや、水色のワンピース水着姿なども動画で披露した。ファンやフォロワーからも「スタイル良すぎ」「カッコいい」「最高のアングル」「後ろ姿までも美しい」「お尻、見えてるよ」「後ろ姿お尻最強」「綺麗なお尻＆くびれ」「美しい肉体美