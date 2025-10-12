アイドルグループ、#よーよーよーの由良ゆらが、12日までにインスタグラムなどを更新。グラビアのオフショットを公開した。発売中の「週刊FLASH」で水着グラビアを飾っており「由良ゆら初掲載していただいています…！とってもとっても大人がテーマにがんばりましたみてたくさん大人ゆらゆらしてください」と黒のランジェリー姿のショットを公開した。また、アザーカットも公開されており、深緑のビキニショットなど、大人びた