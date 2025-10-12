ジョン・スーフー氏が撮影した大谷翔平の笑顔に反響決着の瞬間、ドジャース・大谷翔平投手が見せた“表情”にファンが注目している。球団公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏が10日（日本時間11日）、大谷とキム・ヘソン内野手の2ショットを公開。ファンは「心温まる素晴らしい一枚をありがとう」と反応した。ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦にサヨナラ勝利。延長11