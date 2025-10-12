現地時間10月11日、北中米ワールドカップの欧州予選を戦うスペイン代表がジョージア戦に臨んだ。今予選グループEでここまで２戦全勝、９得点・０失点と圧倒的な強さを示すスペインはこの試合も立ち上がりからボールを支配。持ち前のパスワークで攻め立てた。迎えた24分、ホームのスペインが先制。ペドリのロブパスに反応したルノルマンの折り返しを最後はピノが流し込んで均衡を破った。その後も引いて守るジョージアに対し