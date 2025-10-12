満開のロードスカーレット（中央）とカーペットオレンジ（右）＝７日、長井海の手公園ソレイユの丘神奈川県横須賀市長井４丁目の「長井海の手公園ソレイユの丘」で、秋の代表的な花であるキバナコスモス約２５万本が見頃を迎えている。メインゲートを入って左側の花畑を黄色とオレンジ色に染め上げ、絶好のフォトスポットになっている。１０月末ごろまで楽しめる。キバナコスモスは花びらが幾重にも重なって咲く品種。同園では