歌手の工藤静香が炊飯器で作るヘルシーなスイーツを披露した。工藤は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「ばばちゃん大好物の黒糖蒸しパンをつくりました！」と記し、母の好物の蒸しパンを作る様子とレシピを公開。「黒糖は、瓶の底底叩いて細かくしてます！全粒粉軽くカップ１オートミール粉軽くカップ１アルミニウムフリーのベーキングパウダー小さじ１豆乳適量１００くらいかな？てんさい糖大さじ２