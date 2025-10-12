◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム２―０オリックス（１１日・エスコンＦ）「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」の第１ステージ（Ｓ）が１１日、開幕。日本ハム・伊藤大海投手（２８）がオリックスを７回４安打無失点、９三振を奪う力投で同ステージ突破に王手をかける勝利に貢献した。今季１４勝を挙げてパ・リーグ最多勝と最多奪三振の２冠に輝いたエー