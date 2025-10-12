▼4着マーゴットブロー（荻野極）前走よりもグンと馬が良くなっていて、成長を感じ取れたのは良かったです。▼5着チュウワカーネギー（北村友）最後は前に並びかけたのですが、そこからのもうひと伸びがなかった。スローペースで外を回ったのと、少し間隔が空いた分でしょうか。1回使って良くなる感じはありました。▼6着ユウファラオ（丸山）（前走の）1200メートルよりも1600メートルぐらいあった方がいいです。残り150メ