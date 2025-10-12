7番人気ガリレアが2着に頑張った。3番手で流れに乗り、残り1F手前で前が壁になりながら馬の間を縫って伸びた。前走・逃げ切りVから好位追走の奮闘に、杉原は「ゲートの中が良くなくて行けませんでしたが、折り合えていました。ただ、直線で前が空かなくてもったいなかったです。こういう競馬ができたのは収穫でした」と敗戦の中にも手応えを得ていた。