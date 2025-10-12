単勝1.9倍の断然人気に推されたゾロアストロが3着。中団で折り合っていたが、直線は思ったほどはじけなかった。騎乗したルメールは「（道中の）ペースが遅い。スタートもいつも通りに遅かった。その後もスローペースで、速い脚を使えなかった。直線はジリジリでした」とレース前半3F35秒7（同後半34秒0）の緩ペースを嘆いていた。