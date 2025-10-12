3日間開催の中日に組まれた「第1回アイルランドトロフィー」は昨年まで府中牝馬Sとして同じ東京芝1800メートルに組まれていた。今年から夏の開催に移された府中牝馬Sの勝ち馬セキトバイーストが本命だ。折り合い面に進境がうかがえ、差す競馬をマスター。能力自体は元々あっただけに本格化したと言っていい。前走後は放牧で充電。成長した姿で栗東トレセンに帰ってきた。順調に追い切りを重ね、仕上がりは良好。4歳秋を迎え