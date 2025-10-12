元HKT48で女優の兒玉遥（29）が11日、都内で初の自叙伝「1割の不死蝶うつを卒業した元アイドルの730日」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。グループの顔として活躍するも、うつ病を発症し活動休止。現在までの体験を1年半かけて赤裸々につづり「SNSで消費される時代に本を残せるのは意味がある」とかみしめた。アイドル人生は「やってよかった」と後悔はないようで「うつ病になったから判断が難しいけど自分の人生