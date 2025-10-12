芝クッション値＝9.7＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.5％、4角11.8％ダートG前1.8％、4角2.8％※土曜午前5時30分。土曜は雨が降ったが急激な悪化は見られない。日曜の日中は降水確率は低めで標準的な時計は出そう。乾いていたダートは雨で走りやすくなっている。