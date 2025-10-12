芝クッション値10.9＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前8.7％、4角8.6％ダートG前3.1％、4角2.1％※土曜午前6時。芝は直線に多少の傷みがあるが全体的に良好。時計が速く、引き続き内枠が有利。ダートはパサパサ。先行勢が有利も展開次第では差しも決まる。