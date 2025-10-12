コント日本一を決める「キングオブコント2025」の決勝が11日、TBSで生放送され、堂前透（35）と兎（37）のコンビ「ロングコートダディ」が18代目王者に輝いた。大会史上最多3449組の頂点に立ち、賞金1000万円を手にした。「ずっと目指していた」と感極まって相方に抱きついた兎と対照的に、堂前は「人生で2番目くらい」とひょうひょう。「今年で終わろうと思っていた。有終の美を飾れてうれしい」と感慨深げで、賞レース卒業も示