◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）最高の結果にも満足することはなかった。ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手（３３）はかぶとの緒を締め直した。「強いジャイアンツさんですので気を緩めることなく。最高の準備をして明日頑張りたい」。２発を含む４安打３打点と大暴れ。巨人に快勝し、ＣＳ最終Ｓ進出に王手をかけても、ハマの主砲は冷静だった。強