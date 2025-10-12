３５歳タレントが、イメージ激変した近影を披露した。１１日にインスタグラムを更新し、友人の結婚式に参列したことを報告。「アンジーちゃんのディズニーの世界のような結婚式にて」とつづった。おめかしした姿を披露したのは、タレントの水沢アリー（３５）。サテン地のパープルのドレスを妖艶に着こなした。水沢は２０１３年からバラエティー番組などに出演し、ぶっちゃけたキャラで“第２のローラ”と人気を集めた。今