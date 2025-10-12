◇セCSファーストステージ第1戦 DeNA6―2巨人（2025年10月11日横浜）DeNA・三浦監督が横浜スタジアムを360度、埋めてくれたDeNAファンに感謝した。「本当にあの声援で横浜スタジアムを包み込んでくれてましたから」と、うれしそうだった。通常はビジター球団のファンが陣取る左翼席も今CSは青一色に染まり、指揮官は「心強かったですね」と話した。