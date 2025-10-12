DeNA・ジャクソンはケイに続く快投を誓った。「いつでもいける状態。長いこと、この日を待っていた」。球団の外国人投手では3人目の2桁となる10勝をマーク。古巣のドジャースもポストシーズンを勝ち上がっており「去年と一緒で彼らがワールドシリーズに優勝して、僕らも日本シリーズで優勝できればいいね」と話した。