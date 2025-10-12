10月10日に行われた自民・公明両党の幹部会談で、26年にわたり続いた連立関係に終止符が打たれることになりました。なぜ連立を離脱する決断に至ったのか。また混迷を極める日本の政治、今後どうなるのか。公明党斉藤鉄夫代表に詳しく聞きました。【写真を見る】【全文公開】自民党の不祥事“もう限界”…進まぬ「政治とカネ問題」で離脱を決断…公明・斉藤鉄夫代表「政策実現のため他党と協力は当然」【news23】高市総裁に伝えた