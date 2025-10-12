郡司は圧巻のアーチをかけた（C）産経新聞社日本ハムは10月11日に行われたCSファーストS（エスコンF）でオリックスに2−0の完封勝利。CSファイナルS進出に王手をかけた。先発した伊藤大海は7回4安打無失点9奪三振の快投を見せる中、打線では2回一死三塁から万波中正が左前に適時打を放って1点を先制。【動画】初球を狙い打ち！日本ハム・郡司裕也の豪快なCS1号をチェックさらに圧巻の打撃を見せたのは後半戦で4番を任される