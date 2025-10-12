巨人は引き分けでも敗退が決まる一戦に戸郷が先発する。今季は2年連続で開幕投手を務めながら2度の2軍降格を味わうなど、8勝9敗の防御率4・14と苦しんだ。DeNAとは今季初対戦で「今までの悪いイメージは全て捨てて、初回から全力で後先考えずに飛ばしていけたら」。エースとして意地を見せる時が来た。