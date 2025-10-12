京都11R・御陵Sは昨年JBCスプリントを制したタガノビューティーを兄に持つ良血タガノバビロン（牡3＝西園翔、父ヘニーヒューズ）が1番人気に応え3連勝でオープン入り。中団から徐々にポジションを押し上げ、直線は馬群の外から差し切った。松山は「千九でしたけど、距離は問題なかった。少し流れてしまい、後ろからになりましたが、外に出して勝ち切ってくれた。上でも楽しみ」と称賛。西園翔師は「横綱相撲で勝ってくれまし