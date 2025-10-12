京都8R・紫菊賞は単勝1.7倍の断然1番人気ロードラヴォール（牡＝中内田、父エピファネイア）が逃げ切りでデビュー2連勝を飾った。道中で折り合いを欠いた分、直線は苦しくなったが外から迫った2着馬を地力でねじ伏せ、勝ち時計1分59秒3で2歳コースレコードを更新。川田は「性格の難しさが前面に出ているので、そのあたりの成長が必要ですね」とメンタルを課題に挙げる。それでも馬体重は新馬戦から20キロ増の522キロ。体はたく