京都6R・新馬戦（ダート1200メートル）1番人気マメタンク（牡＝東田、父フィレンツェファイア）が2番手追走から3馬身差の快勝。直線はギュッと詰まった馬体を大きく使って後続を寄せ付けなかった。松若は「今日は気持ちを前面に出して力ませてしまった。普通ならたれる形なので強かった」と能力を評価。東田師は「道中張っていて、課題が見つかった中で勝てたので能力はある。いったん放牧に出して牧場サイドと課題解決に向