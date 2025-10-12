台風２３号は発達しながらあすの午前中に、八丈島など伊豆諸島を直撃するおそれがあります。台風２２号で甚大な被害が出ており、暴風や大雨で新たな災害が発生する危険があります。明るいうちの早めの避難をお願いします。きょうは西日本や東日本の太平洋側は台風の外側の雨雲で、天気の崩れる所があるでしょう。北日本も雨脚の強まる所がありそうです。予想最高気温は東海や関東はきのうより大幅に高くなり、蒸し暑くなるでしょう