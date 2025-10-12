◇パCSファーストステージ第1戦 日本ハム2―0オリックス（2025年10月11日エスコンF）【牛島和彦視点】伊藤の立ち上がりはそれほどいいとは思えなかった。だが2回2死一、二塁での広岡の空振り三振から4回先頭の中川まで5者連続の三振。フィニッシュ球はすべて直球。変化球を意識させての直球勝負がうまくはまってリズムに乗った。広岡の三振は151キロ出ていたが宗、太田、紅林、中川から奪った三振はいずれも140キロ台