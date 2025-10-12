京都5R・新馬戦（芝1400メートル、牝馬限定）五分のスタートから好位の内で進めた5番人気マーゴットラヴミー（小林、父リアルスティール）が直線で抜け出し、後続に2馬身差で初陣Vを飾った。勝ち時計1分20秒2と11年ぶりに2歳コースレコードを更新。池添は「期待通りの走り。（道中は）馬の後ろで我慢が利いた。直線は抜け出してフラッとする面はあったけど、いい勝ち方ができたと思います」と振り返る。小林師は「池添騎手も