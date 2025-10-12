◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）青く染まったスタンドが揺れるのと同時に、巨人・山崎伊織投手（２７）は眉間にしわを寄せ、ため息をついた。２―３の６回１死。筒香に１４６キロ直球を捉えられ、この日２被弾目となる左翼ポール直撃のソロを浴び、痛い４点目を失った。６回５安打４失点でポストシーズン初黒星。「もっと粘らないといけなか